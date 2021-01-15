Бойовики здійснили обстріли сил ООС із гранатометів та кулеметів

Внаслідок обстрілів осколкове поранення отримав український військовий

Внаслідок обстрілів осколкове поранення отримав український військовий

Фото: штаб ООС

Протягом попередньої доби на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поруч із населеним пунктом Гнутове, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав легке осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

В передмісті Мар’їнки та поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – ще й зі стрілецької зброї. В районі населеного пункту Талаківка противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби, 15 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі зафіксували 6 порушень режиму "тиші": стріляли з кулеметів та гранатометів.