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15 січня 2021, 08:11 30

Бойовики здійснили обстріли сил ООС із гранатометів та кулеметів

15 січня 2021, 08:11 30
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Внаслідок обстрілів осколкове поранення отримав український військовий
Внаслідок обстрілів осколкове поранення отримав український військовий
Фото: штаб ООС
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Протягом попередньої доби на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поруч із населеним пунктом Гнутове, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав легке осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

В передмісті Мар’їнки та поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – ще й зі стрілецької зброї. В районі населеного пункту Талаківка противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби, 15 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі зафіксували 6 порушень режиму "тиші": стріляли з кулеметів та гранатометів.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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