Боевики трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Боевых потерь и ранений нет

Боевых потерь и ранений нет

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали огонь возле населенного пункта Пески. Здесь противник применил против украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.

Неподалеку Павлополя были зафиксированы единичные неприцельные выстрелы вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, а вблизи Лебединского - еще и из крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток, 3 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается "тишина".

Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировали девять нарушений "тишины", силы ООС сбили вражеский беспилотник.