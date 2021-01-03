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Боевики трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
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03 января 2021, 10:06 123

Боевики трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

03 января 2021, 10:06 123
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Боевых потерь и ранений нет
Боевых потерь и ранений нет
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали огонь возле населенного пункта Пески. Здесь противник применил против украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.

Неподалеку Павлополя были зафиксированы единичные неприцельные выстрелы вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, а вблизи Лебединского - еще и из крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток, 3 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается "тишина".

Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировали девять нарушений "тишины", силы ООС сбили вражеский беспилотник.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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