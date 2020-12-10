На Донбассе было неспокойно: боевики 9 раз нарушали режим "тишины"

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток на Донбассе в районах ответственности украинских бригад зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, по украинским позициям неподалеку Талаковки российско-оккупационные войска трижды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Водяное противник также провоцировал наших защитников из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки, кроме этого, еще и из автоматического станкового гранатомета.

Для корректировки огня из АГС со стороны населенного пункта Минеральное враг применил БпЛА типа "квадрокоптер". Украинским воинам понадобилось всего несколько выстрелов из стрелкового оружия, чтобы после пересечения линии разграничения сбить БпЛА противника.

Также, нашими защитниками выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное и Луганское. У последнего противник совершил для этого три подрывы с использованием зарядов разминирования.

С начала текущих суток, 10 декабря, на участках ответственности украинских подразделений противник один раз нарушил достигнутые договоренности. Так, враг совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Марьинки.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня.