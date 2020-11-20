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ООС: боевики дважды нарушили режим "тишины" и ранили украинского военнослужащего
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20 ноября 2020, 08:11 5

ООС: боевики дважды нарушили режим "тишины" и ранили украинского военнослужащего

20 ноября 2020, 08:11 5
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Также зафиксирована работа вражеского снайпера
Также зафиксирована работа вражеского снайпера
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток на Донбассе в зоне ответственности оперативно-тактической группировки ”Восток” зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки обнаружено работу вражеского снайпера.

В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию против украинских защитников у Шумов, применив стрелковое оружие. Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет.

Напомним, сутками ранее в районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие.

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