Сутки на Донбассе прошли без потерь, боевики дважды нарушили режим "тишины"

Украинские воины придерживаются режима прекращения огня

Украинские воины придерживаются режима прекращения огня

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В течение минувших суток на Донбассе на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи Новотроицкого враг открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов - автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

"Украинские защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики нарушили перемирие вблизи Гнутово.