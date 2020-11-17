ООС: боевики нарушили перемирие вблизи Гнутового
В течение минувших суток на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В течение дня наблюдалась тишина, однако в вечернее время с временно оккупированного поселка Пикузы враг открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутового. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 17 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Напомним, сутками ранее, боевики применили гранатомет возле Старогнатовки.