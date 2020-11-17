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ООС: боевики нарушили перемирие вблизи Гнутового
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17 ноября 2020, 08:11 145

ООС: боевики нарушили перемирие вблизи Гнутового

17 ноября 2020, 08:11 145
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Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было
Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было
Фото: из открытых источников
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В течение минувших суток на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В течение дня наблюдалась тишина, однако в вечернее время с временно оккупированного поселка Пикузы враг открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутового. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 17 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Напомним, сутками ранее, боевики применили гранатомет возле Старогнатовки.

Донбасс ОРДЛО ООС боевики обстрел
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