Сутки на Донбассе: боевики применили гранатомет возле Старогнатовки
Ранений среди украинских военных нет
Ранений среди украинских военных нет
В течение предыдущих суток на Донбассе в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, в районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня.
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