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16 ноября 2020, 08:11 168

Сутки на Донбассе: боевики применили гранатомет возле Старогнатовки

16 ноября 2020, 08:11 168
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Ранений среди украинских военных нет
Ранений среди украинских военных нет
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток на Донбассе в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ОРДЛО ООС боевики обстрел
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