Сутки на Донбассе: боевики применили гранатомет возле Старогнатовки

Ранений среди украинских военных нет

Ранений среди украинских военных нет

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток на Донбассе в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня.