На Донбасі після ранкового обстрілу Мар`їнки запанувала тиша

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Фото: Національна гвардія України

Упродовж поточної доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. На ділянці поблизу Мар’їнки противник вранці застосував стрілецьку зброю.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 14 га території у прифронтовому районі та передано на знищення 94 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, упродовж минулої доби у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню.