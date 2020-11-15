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На Донбасі після ранкового обстрілу Мар`їнки запанувала тиша
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15 листопада 2020, 17:46 64

На Донбасі після ранкового обстрілу Мар`їнки запанувала тиша

15 листопада 2020, 17:46 64
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Фото: Національна гвардія України
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Упродовж поточної доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. На ділянці поблизу Мар’їнки противник вранці застосував стрілецьку зброю.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 14 га території у прифронтовому районі та передано на знищення 94 вибухонебезпечних предмети.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, November 15, 2020

Нагадаємо, упродовж минулої доби у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС обстріл бойовики військові
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