Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
В течение предыдущих суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, с временно оккупированных населенных пунктов Уживка и Пикузы противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие.
Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому наши военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, сутками ранее боевики обстреляли украинских защитников из гранатомета.