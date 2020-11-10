Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня

Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС не было

Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС не было

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, с временно оккупированных населенных пунктов Уживка и Пикузы противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие.

Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому наши военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики обстреляли украинских защитников из гранатомета.