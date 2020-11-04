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Боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим "тишины", есть раненый
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04 ноября 2020, 08:13 67

Боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим "тишины", есть раненый

04 ноября 2020, 08:13 67
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Военнослужащего доставили в лечебное учреждение
Военнослужащего доставили в лечебное учреждение
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток, 3 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку Водяного противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Марьинки враг открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета.

Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенного пункта Гнутово. На этом участке противник применял стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север” боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета недалеко от населенного пункта Новолуганское", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Как отмечается, с начала текущих суток, 4 ноября, в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Напомним, сутками ранее на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

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