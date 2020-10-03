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Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня
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03 октября 2020, 10:02 3

Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

03 октября 2020, 10:02 3
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Боевых потерь среди украинских военных нет
Боевых потерь среди украинских военных нет
Фото: из открытых источников
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За предыдущие сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности украинских подразделений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из гранатометов различных систем неподалеку населенного пункта Авдеевка. Кроме того, дважды в течение суток враг применил стрелковое оружие вблизи Водяного. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 3 октября, неприцельними выстрелами враг провоцировал наших воинов вблизи Марьинки. На этом участке зафиксировано два выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали. В других районах вдоль линии соприкосновения наблюдается тишина.

Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - отмечают в штабе.

Также отмечается, что продолжаются работы по преодолению огненной стихии и ее последствий. Военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС локализовали очаги возгорания неподалеку населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Старый Айдар и Станица Луганская. От Вооруженных Сил Украины к ликвидации пожаров привлечено более 700 человек и 30 единиц инженерной и спецтехники.

Напомним, сутками ранее, на участках ответственности наших бригад российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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