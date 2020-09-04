Ситуація на Донбасі: порушень режиму "тиші" не зафіксовано

Підрозділи ООС продовжують ліквідацію пожеж на Луганщині

Підрозділи ООС продовжують ліквідацію пожеж на Луганщині

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу, 3 вересня, по всій лінії фронту дотримувався режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським захисниками. Підрозділи зі складу Об'єднаних сил, сумлінно виконуючи завдання за призначенням, дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - повідомляють в штабі.

З початку поточної доби, 4 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Також у штабі повідомили, що в районі триває ліквідація пожеж в Донецькій і Луганській областях.

"Підрозділу Збройних Сил України разом з пожежними ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка. До гасіння пожеж залучено необхідну кількість особового складу та техніки", - зазначили в штабі ООС.

Пожежі вже ліквідовані в населених пунктах Красногорівка, Зайцево, Єлизаветівка, Золоте-3 та Кам’янка.

Крім того, у прифронтових районах саперами Об'єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території і передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмета.

Нагадаємо, днями раніше порушень режиму припинення вогню не було, по всій лінії фронту спостерігалася тиша.