Ситуация на Донбассе: нарушений режима "тишины" не зафиксировано

Подразделения ООС продолжают ликвидацию пожаров на Луганщине

Подразделения ООС продолжают ликвидацию пожаров на Луганщине

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 3 сентября, по всей линии фронта соблюдался режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками. Подразделения из состава Объединенных сил, добросовестно выполняя задачи по назначению, придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - сообщают в штабе.

С начала текущих суток, 4 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Также в штабе сообщили, что в районе продолжается ликвидация пожаров в Донецкой и Луганской областях.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ДСНС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка. К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники", - отметили в штабе ООС.

Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка.

Кроме того, в прифронтовых районах саперами Объединенных сил разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.

Напомним, сутками ранее нарушений режима прекращения огня не было, по всей линии фронта наблюдалась тишина.