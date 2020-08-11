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11 серпня 2020, 15:29

У районі ООС викрили схему розкрадання продуктів для поранених бійців

11 серпня 2020, 15:29
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Вартість вкрадених продуктів сягнула понад мільйон гривень
Вартість вкрадених продуктів сягнула понад мільйон гривень
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Співробітники Служби безпеки України викрили заступника командира одного з військових мобільних госпіталів Луганщини на розкраданні продуктів харчування, призначених для учасників бойових дій.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

За версією слідства, користуючись службовим становищем, посадовець наказував підлеглим виділяти для харчування поранених бійців меншу кількість продуктів. "Надлишок" продовольства він збував до місцевих закладів роздрібної торгівлі.

Правоохоронці задокументували 3 факти привласнення та реалізації харчових продуктів із військового шпиталю.

Затримали тиловика відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час продажу чергової партії викрадених продуктів харчування.

Під час обшуків за місцем служби зловмисника та у низці торговельних закладів виявлено викрадений провіант та документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

У межах відкритого кримінального провадження заступнику командира госпіталю повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, у двох областях чиновники незаконно привласнювали соцвиплати учасників АТО .

СБУ ушпиталення продукти крадіжка АТО лікарні Луганська область
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