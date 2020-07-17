Боевики возобновляют работу КПВВ на Донбассе

Пропуск граждан через КПВВ "Еленовка" возобновляется с 17 июля

Пропуск граждан через КПВВ "Еленовка" возобновляется с 17 июля

Фото: из открытых источников

"Власти" так называемой "ДНР" заявили о восстановлении пропуска граждан через КПВВ "Еленовка" на Донбассе. Данный пункт пропуска соединен дорожным коридором с украинским КПВВ "Новотроицкое".

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба оккупационного "правительства".

Пункт пропуска будет работать с 9:00 до 18:00. Требования боевиков к пересечению линии разграничения следующие:

- для въезда на территорию оккупированную боевиками необходимо решение так называемого "Межведомственного оперативного штаба";

- для выезда необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или на подконтрольной Украине территории в Донецкой области;

- все прибывшие с Украины подлежат обязательной обсервации продолжительностью 14 дней в медучреждениях боевиков.

Отмечается, что о работе КПВВ "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти "ДНР" подтвердили "официально" что 13 июля КПВВ "Еленовка" на линии разграничения будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд.