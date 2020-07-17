09:46  17 июля
В Украине количество выздоровевших за сутки от COVID-19 превысило количество новых зараженных
08:44  17 июля
"Слуга народа" Верещук пригласила Кличко на открытые дебаты
08:19  17 июля
Ситуация на Донбассе: за сутки ранили четверых украинских военных
UA | RU
UA | RU
17 июля 2020, 09:11 1

Боевики возобновляют работу КПВВ на Донбассе

17 июля 2020, 09:11 1
Читайте також українською мовою
Пропуск граждан через КПВВ "Еленовка" возобновляется с 17 июля
Пропуск граждан через КПВВ "Еленовка" возобновляется с 17 июля
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

"Власти" так называемой "ДНР" заявили о восстановлении пропуска граждан через КПВВ "Еленовка" на Донбассе. Данный пункт пропуска соединен дорожным коридором с украинским КПВВ "Новотроицкое".

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба оккупационного "правительства".

Пункт пропуска будет работать с 9:00 до 18:00. Требования боевиков к пересечению линии разграничения следующие:

- для въезда на территорию оккупированную боевиками необходимо решение так называемого "Межведомственного оперативного штаба";

- для выезда необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или на подконтрольной Украине территории в Донецкой области;

- все прибывшие с Украины подлежат обязательной обсервации продолжительностью 14 дней в медучреждениях боевиков.

Отмечается, что о работе КПВВ "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти "ДНР" подтвердили "официально" что 13 июля КПВВ "Еленовка" на линии разграничения будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд.

ОРДЛО Донбасс боевики КПВВ Пункты пропуска
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Иван Галунга
Все блоги »