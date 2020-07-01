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Боевики 12 раз срывали "тишину" на Донбассе, есть раненые
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01 июля 2020, 08:21 8

Боевики 12 раз срывали "тишину" на Донбассе, есть раненые

01 июля 2020, 08:21 8
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Пострадали двое украинских военных
Пострадали двое украинских военных
Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как передает RegioNews, об этом сообщает штаб ООС.

Боевики вновь применяли запрещенное вооружение - минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Оккупанты вели огонь вблизи Водяного, Авдеевки, Песков, Новотошковского, Новозвановки, Луганского, Зайцево и Хутора Вольного.

В результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую помощь врачей. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное.

Разведка сообщает о том, что огнем в ответ удалось ранить трех боевиков. А по уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня у противника было еще двое погибших.

Напомним, сутками ранее боевики 12 раз нарушили "тишину", двое украинских военных ранены.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы ранение
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