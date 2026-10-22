На Сумщині псевдоадвокатка ошукала родини загиблих і полонених військових на понад 3 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора

32-річну жінку, яка видавала себе за адвокатку з військового права, засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вона ошукала 12 людей на понад 3 млн грн, зокрема родини загиблих і полонених українських військових

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За даними прокуратури, у 2024 році жінка шукала клієнтів через соціальні мережі. Родинам загиблих і полонених захисників вона обіцяла допомогти оформити соціальні виплати, а військовослужбовцям — сприяти звільненню зі служби.

Однак після отримання грошей псевдоадвокатка припиняла спілкування з клієнтами й не виконувала обіцяного.

Також жінка ошукувала людей під виглядом орендодавиці: пропонувала оренду житла в Сумах, отримувала аванс і зникала.

У суді її визнали винною у шахрайстві в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. За інформацією прокуратури, раніше жінку вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів. Двоє адвокатів та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини.