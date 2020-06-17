Обстрелы на Донбассе: ранен еще один украинский военный

Боевики использовали запрещенные вооружения

Боевики использовали запрещенные вооружения

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 9 раз нарушали режим "тишины" на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Обстрелы оккупанты вели вблизи Новозвановки, Алмазного, Крымского, Новоалександровки, Орехового, Авдеевки, а также возле Марьинки и Пищевика.

Враг обстреливал позиции ООС используя артиллерийские системы 122-го калибра, вооружения БМП, минометы 82-го калибра, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, сутками ранее на Донбассе пострадали четверо украинских военных.