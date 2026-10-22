Атака на Краматорськ: чоловік загинув під завалами

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок. Рятувальники локалізували вогонь, але через активність ворожої авіації та дронів були вимушені призупинити гасіння.

Також відомо, що під завалами приватного будинку знайшли чоловіка. На жаль, він не вижив.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по ринку в місті Лозова на Харківщині. Раніше повідомлялося про 17 постраждалих.