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22 жовтня 2026, 16:58

Видавали себе за власників квартир і вимагали передоплату: у Києві викрили трьох шахраїв

22 жовтня 2026, 16:58
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Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві викрили трьох людей, які у 2023–2024 роках ошукували громадян під виглядом орендодавців квартир. Організатор схеми, який виїхав до Росії, представлявся власником житла, полковником поліції або військовослужбовцем і надсилав потенційним орендарям копії документів та посвідчень

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, організатором схеми був уродженець Донецької області, який давно виїхав до Росії. Йому допомагали дві спільниці з Кривого Рогу та Харкова.

Упродовж 2023–2024 років вони розміщували в інтернеті оголошення про оренду квартир. Під час листування в месенджерах організатор представлявся власником житла, полковником поліції або військовослужбовцем. Щоб викликати довіру, він надсилав копії документів і посвідчень.

Деякі документи були справжніми, однак їхні власники не знали, що шахраї використовують їх для прикриття незаконної діяльності.

Потенційних орендарів переконували переказати гроші за завдаток, перший і останній місяці проживання, а також нібито за послуги нотаріуса для оформлення договору. При цьому люди погоджувалися платити, навіть не оглянувши квартиру.

Для отримання коштів шахраї використовували банківські рахунки заздалегідь підібраних людей — так званих "дропів". Діяльність цих осіб координували спільниці організатора.

Загалом від дій шахраїв постраждали шестеро людей. Після отримання грошей псевдовласник квартир переставав відповідати на повідомлення.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури організатору схеми та двом його спільницям повідомили про підозри.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів. Двоє адвокатів та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини.

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