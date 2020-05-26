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26 травня 2020, 12:16 15

В Карпатах наприкінці весни намело майже півметра снігу

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26 травня 2020, 12:16 15
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Обмежена видимість до 50 метрів
Обмежена видимість до 50 метрів

В Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випало близько 10-15 сантиметрів снігу. Місцями надуви снігового покриву доходять до 30-40 сантиметрів.

Про це повідомляє Чорногірський гірської пошуково-рятувальний пост у Facebook, передає RegioNews.

Рятувальники також попереджають про обмежену видимість із-за туману і снігу в горах.

Температура повітря -2 градуси, вітер північно-західній 5м/с, хмарно, туман, обмежена видимість до 50 м, сніг", - йдеться в повідомленні.

У коментарях до повідомлення користувачі відзначають, мовляв, не віриться, що там намело стільки снігу. Крім цього, зізнаються, що в кінці травня їм таки вже хочеться тепла.

Як раніше повідомлялося, в Чернівцях негода повалила дерева і пошкодила будівлі і машини.


сніг Карпати горы рятувальники ДСНС
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