На Луганщині відправили за ґрати двох бойовиків

Це командир підрозділу та кулеметник так званої "ЛНР”

Це командир підрозділу та кулеметник так званої "ЛНР”

14 травня Лисичанський міський суд Луганської області до 8 років позбавлення волі засудив посібників російських окупантів - командира НЗФ бойовиків та кулеметника.

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію СБУ.

Слідство встановили, що обидва чоловіки - мешканці нині окупованого міста Горлівка у Донецькій області. Обидва почали сприяти окупантам добровільно.

Один із них пройшов військову підготовку, де російські інструктори готували бойовиків, та став "служити” у так званій "народній міліції ЛНР”. Згодом став командиром підрозділу.

Інший потрапив до лав терористів після звільнення із місць позбавлення волі. Брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів на території Донецької і Луганської областей.

Суд визнав їх винним в участь у терористичній групі чи терористичній організації та засудив до 8 років позбавлення волі. Вирок уже набрав законної сили.

Як писали RegioNews раніше, 12 травня суд виніс вирок жінці, яку визнали винною у співпраці з терористами "ЛНР", вона проведе 5 років за ґратами.