На Луганщині відправили за ґрати двох бойовиків
14 травня Лисичанський міський суд Луганської області до 8 років позбавлення волі засудив посібників російських окупантів - командира НЗФ бойовиків та кулеметника.
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію СБУ.
Слідство встановили, що обидва чоловіки - мешканці нині окупованого міста Горлівка у Донецькій області. Обидва почали сприяти окупантам добровільно.
Один із них пройшов військову підготовку, де російські інструктори готували бойовиків, та став "служити” у так званій "народній міліції ЛНР”. Згодом став командиром підрозділу.
Інший потрапив до лав терористів після звільнення із місць позбавлення волі. Брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів на території Донецької і Луганської областей.
Суд визнав їх винним в участь у терористичній групі чи терористичній організації та засудив до 8 років позбавлення волі. Вирок уже набрав законної сили.
Як писали RegioNews раніше, 12 травня суд виніс вирок жінці, яку визнали винною у співпраці з терористами "ЛНР", вона проведе 5 років за ґратами.
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