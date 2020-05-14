В Луганской области отправили за решетку двух боевиков
14 мая Лисичанский городской суд Луганской области к 8 годам лишения свободы приговорил пособников российских оккупантов - командира НВФ боевиков и пулеметчика.
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию СБУ.
Следствие установили, что оба мужчины - жители ныне оккупированного города Горловка в Донецкой области. Оба начали содействовать оккупантам добровольно.
Один из них прошел военную подготовку, где российские инструкторы готовили боевиков, и стал "служить” в так называемой "народной милиции ЛНР”. Впоследствии стал командиром подразделения.
Другой попал в ряды террористов после освобождения из мест лишения свободы. Принимал участие в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей.
Суд признал их виновным в участии в террористической группе или террористической организации и приговорил к 8 годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.
Как писали RegioNews ранее, 12 мая суд вынес приговор женщине, которую признали виновной в сотрудничестве с террористами "ЛНР", она проведет 5 лет за решеткой.
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