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Александра Василенко журналист [email protected]
14 мая 2020, 18:30 5

В Луганской области отправили за решетку двух боевиков

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14 мая 2020, 18:30 5
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Это командир подразделения и пулеметчик так называемой "ЛНР”
Это командир подразделения и пулеметчик так называемой "ЛНР”

14 мая Лисичанский городской суд Луганской области к 8 годам лишения свободы приговорил пособников российских оккупантов - командира НВФ боевиков и пулеметчика.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию СБУ.

Следствие установили, что оба мужчины - жители ныне оккупированного города Горловка в Донецкой области. Оба начали содействовать оккупантам добровольно.

Один из них прошел военную подготовку, где российские инструкторы готовили боевиков, и стал "служить” в так называемой "народной милиции ЛНР”. Впоследствии стал командиром подразделения.

Другой попал в ряды террористов после освобождения из мест лишения свободы. Принимал участие в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей.

Суд признал их виновным в участии в террористической группе или террористической организации и приговорил к 8 годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Как писали RegioNews ранее, 12 мая суд вынес приговор женщине, которую признали виновной в сотрудничестве с террористами "ЛНР", она проведет 5 лет за решеткой.


ЛНР боевики суд СБУ
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