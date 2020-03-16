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16 березня 2020, 16:05

Через КПВВ на окуповану територію намагались провезти тисячі доларів і мільйони рублів

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16 березня 2020, 16:05
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Правоохоронні органи операції Об’єднаних сил попередили незаконну спробу перевезення готівки через КПВВ
Фото: ООС
Правоохоронні органи операції Об’єднаних сил попередили незаконну спробу перевезення готівки через КПВВ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, на КПВВ "Майорське" в особистих речах пасажирки автомобіля виявлено 174 300 доларів США, 6 030 000 російських рублів та 15 банківських карток.

Окрім того, на КПВВ "Новотроїцьке" під час огляду автомобіля CITROEN, в особистих речах пасажира, який рухався до окупованого Донецька, виявлено 4 700 доларів США та 20 000 євро.

Відповідно до чинного законодавства дані суми перевищують гранично допустиму норму дозволену для переміщення.

Гроші та платіжні банківські картки вилучені до прийняття судового рішення, а відносно громадян складено протоколи про адміністративне правопорушення.


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