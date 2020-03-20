На Донбассе от вражеских пуль умер украинский военный

В четверг, 19 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения

Фото: facebook/pressjfo.news

В четверг, 19 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил. В частности, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары. Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано 8 обстрелов, еще семь было совершено в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". Как отмечается, с началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет. Напомним, 18 марта в результате обстрелов на Донбассе получили ранения трое украинских военных.

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