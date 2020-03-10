На Донбассе в результате обстрелов два украинских военных погибли, семеро - ранены - ООС
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Три обстрела были зафиксированы рядом с населенным пунктом Пески - из противотанкового ракетного комплекса - 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новоселовки Второй - с миномета калибра 82 мм - 9 мин, а также из гранатометов различных систем; рядом с Авдеевкой - из миномета калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два обстрела боевики совершили вблизи Орехового - из минометов калибра 120 мм, выпустив 10 мин, с 82-мм миномета - 5 мин, а также велся обстрел со станкового противотанкового гранатомета; в районе Новоалександровки - с миномета калибра 120 мм - 2 мины, а также 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета; недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В ООС отметили, что на все враждебные обстрелы украинские подразделения прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ.
Кроме того, 10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.
По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием.
Кроме этого, в результате вражеского обстрела украинских позиций еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирования.
Всем раненым украинским защитникам предоставляется комплексная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях.
Напомним, днем 10 марта стало известно об одном погибшем украинском солдате и четверых раненых.
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