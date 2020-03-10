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10 березня 2020, 11:21

В "ДНР" госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

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10 березня 2020, 11:21
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9 березня в "ДНР" госпіталізована жінка, яка прибула з Китаю
Фото: pixabay.com
9 березня в "ДНР" госпіталізована жінка, яка прибула з Китаю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "МОЗ ДНР".

"При проходженні санітарно-карантинного контролю в пункті пропуску "Новошахтинськ" 9 березня у жінки була зафіксована температура 37,2. З урахуванням епідемічного анамнезу даний випадок визначено як підозрілий на коронавірус, пацієнтка підлягала госпіталізації з метою встановлення діагнозу. На даний момент вона перебуває під медичним наглядом в інфекційному відділенні, на ранок 10 березня біля неї відзначена температура 37,2, ніяких інших ознак коронавірусної інфекції не спостерігається", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що за всіма людьми, які контактували з цією жінкою, встановлено медичне спостереження.


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