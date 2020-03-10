11:36  10 марта
В ВОЗ рассказали, сколько нужно времени на выздоровление от коронавируса
12:15  10 марта
На Донбассе начался новый бой: подбит грузовик ВСУ, есть потери – СМИ
10:06  10 марта
В Черновцы приедет врач из ВОЗ, чтобы осмотреть больного коронавирусом
UA | RU
UA | RU
10 марта 2020, 11:21 13

В "ДНР" госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Читайте також
українською мовою
10 марта 2020, 11:21 13
Читайте також українською мовою
9 марта в "ДНР" госпитализирована женщина, прибывшая из Китая
Фото: pixabay.com
9 марта в "ДНР" госпитализирована женщина, прибывшая из Китая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Минздрав ДНР”.

Сообщается, что в пункте пропуска "Новошахтинск" 9 марта у женщины зафиксировали температуру 37,2. Случай определили как подозрительный на коронавирус, женщину госпитализировали.

"На данный момент она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении, на утро 10 марта у нее отмечена температура 37,2, никаких других признаков коронавирусной инфекции не наблюдается”, - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за всеми людьми, контактировавшими с этой женщиной, установлено медицинское наблюдение.

Напомним, ранее в ООС сообщали, что из-за вероятного коронавируса в "Л/ДНР" на КПВВ с 7 марта ввели временные ограничения пересечения.

За все время распространения китайского коронавируса в мире заболели 113 тыс. 605 человек, вылечились - 63 ис. 663. Жертвами COVID-2019 стали 4012 человек.


Коронавирус ДНР
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
10 марта 2020, 13:18
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »