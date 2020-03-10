В "ДНР" госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Минздрав ДНР”.
Сообщается, что в пункте пропуска "Новошахтинск" 9 марта у женщины зафиксировали температуру 37,2. Случай определили как подозрительный на коронавирус, женщину госпитализировали.
"На данный момент она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении, на утро 10 марта у нее отмечена температура 37,2, никаких других признаков коронавирусной инфекции не наблюдается”, - сказано в сообщении.
Также сообщается, что за всеми людьми, контактировавшими с этой женщиной, установлено медицинское наблюдение.
Напомним, ранее в ООС сообщали, что из-за вероятного коронавируса в "Л/ДНР" на КПВВ с 7 марта ввели временные ограничения пересечения.
За все время распространения китайского коронавируса в мире заболели 113 тыс. 605 человек, вылечились - 63 ис. 663. Жертвами COVID-2019 стали 4012 человек.
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