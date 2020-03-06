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06 березня 2020, 09:10 24

СБУ розкрила подробиці ліквідації бойовика "Гіві"

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06 березня 2020, 09:10 24
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Після вбивства Арсенія Павлова ( "Моторола") "Гіві" боявся виходити з дому
Фото: сайт боевиков
Після вбивства Арсенія Павлова ( "Моторола") "Гіві" боявся виходити з дому

Співробітник Служби безпеки України Олег Сугерій розповів подробиці вбивства командира донецького батальйону бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих, відомого під позивним "Гіві".

Як передає RegioNews, про це він розповів в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову.

Як зазначає Сугерій, але він був велелюбний, любив жінок, і йому їх привозили, і таким шляхом в оточення "Гіві" проникла дівчина-агент, якась "відома блондинка".

За словами співробітника СБУ, який здійснював прикриття, дівчині вдалося закласти вибухівку, що спрацювала, коли "Гіві" прийшов вранці на роботу.

Як розповів Сугерій, операція по ліквідації донецького командира планувалася СБУ два роки.

Зазначимо, раніше в "ЛНР" заявляли, що до ліквідації "Гіві" нібито причетні українські силовики. Бойовики також називали "одним з організаторів" знищення "Мотороли" начальника УСБУ в Луганській області Олега Козловського.


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