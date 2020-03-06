СБУ розкрила подробиці ліквідації бойовика "Гіві"
Співробітник Служби безпеки України Олег Сугерій розповів подробиці вбивства командира донецького батальйону бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих, відомого під позивним "Гіві".
Як передає RegioNews, про це він розповів в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову.
Як зазначає Сугерій, але він був велелюбний, любив жінок, і йому їх привозили, і таким шляхом в оточення "Гіві" проникла дівчина-агент, якась "відома блондинка".
За словами співробітника СБУ, який здійснював прикриття, дівчині вдалося закласти вибухівку, що спрацювала, коли "Гіві" прийшов вранці на роботу.
Як розповів Сугерій, операція по ліквідації донецького командира планувалася СБУ два роки.
Зазначимо, раніше в "ЛНР" заявляли, що до ліквідації "Гіві" нібито причетні українські силовики. Бойовики також називали "одним з організаторів" знищення "Мотороли" начальника УСБУ в Луганській області Олега Козловського.
- 11:42 06 березня У Зеленського відреагували на слова Шмигаля про подачу води до Криму
- 11:28 06 березня Знімок українського острова увійшов в топ-10 кращих в світі
- 11:24 06 березня НАБУ відкрило справу про крадіжку 93 млн грн у ОПЗ
- 11:19 06 березня У Харкові дезінфікують вагони метро, але сумніваються щодо коронавіруса
- 11:18 06 березня На Чернігівщині госпіталізували заробітчанина, що повернувся з Росії з температурою 39,3
- 11:16 06 березня Кияни можуть самостійно достроково припинити опалювальний сезон
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука