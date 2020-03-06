СБУ раскрыла подробности ликвидации боевика "Гиви"
Сотрудник Службы безопасности Украины Олег Сугерей рассказал подробности убийства командира донецкого батальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви".
Как передает RegioNews, об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Бутусову.
Как отмечает Сугерей, но он был любвеобильный, любил женщин, и ему их привозили, и таким путем в окружение "Гиви" проникла девушка-агент, некая "известная блондинка".
По словам сотрудника СБУ, который осуществлял прикрытие, девушке удалось заложить взрывчатку, которая сработала, когда "Гиви" пришел утром на работу.
Как рассказал Сугерей, операция по ликвидации донецкого командира планировалась СБУ два года.
Отметим, ранее в "ЛНР" заявляли, что к ликвидации "Гиви" якобы причастны украинские силовики. Боевики также называли "одним из организаторов" уничтожения "Моторолы" начальника УСБУ в Луганской области Олега Козловского.
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