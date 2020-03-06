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06 березня 2020, 08:29 9

На Донеччині госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

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06 березня 2020, 08:29 9
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Мешканку Краматорська, яка повернулась з Таіланду, було госпіталізовано 5 березня з симптомами ГРВІ
Фото: Lvivpost.net
Мешканку Краматорська, яка повернулась з Таіланду, було госпіталізовано 5 березня з симптомами ГРВІ

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Донецької обласної державної адміністрації, відповідно до протоколу та алгоритму дій, лікарі вжили всіх відповідних заходів, ізолювали хвору та взяли біологічний матеріал, який було направлено до ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" у м. Київ.

"Станом на 18:00 годину діагноз коронавірус у госпіталізованої мешканки Краматорська не підтверджено. Наразі госпіталізована краматорчанка знаходиться під наглядом спеціалістів. Як зазначалося раніше, вона почуває себе на багато краще. Орієнтовний час проведення дослідження - 6 березня", - йдеться у повідомленні.

Також у ДонОДА запевнили, що область повністю готова до будь-якого розвитку ситуації – лікарні обладнані необхідним, підготовані до можливого прийому пацієнтів, лікарі навчені необхідному алгоритму дій.

Нагадаємо, 5 березня в Маріуполі Донецької області на самоїзоляцію відправили родину, яка прилетіла з Італії, де зафіксовано найбільший спалах коронавируса в Європі.

3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.

ВООЗ прогнозує зростання числа заражених коронавірусом в Україні і відзначила скоординовану роботу українських установ охорони здоров'я після виявлення першого випадку інфікування коронавірусом.


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