В Донецкой области семью, которая прилетела из Италии, отправили на самоизоляцию

В Мариуполе Донецкой области на самоизоляцию отправили семью, которая прилетела из Италии, где зафиксирована самая большая вспышка коронавируса в Европе

Фото: pixabay.com

В Мариуполе Донецкой области на самоизоляцию отправили семью, которая прилетела из Италии, где зафиксирована самая большая вспышка коронавируса в Европе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеканал TV7 Мариуполь. Также сообщается, что ученица одной из школ города недавно приехала с отцом из Милана. У девочки обнаружили высокую температуру, анализ показал, что у девочки - грипп. На короновирус ребенка не проверяли. В Маріуполі на самоізоляцію пішла родина, яка приїхала з Мілана В Маріуполі на самоізоляцію відправили родину, яка прилетіла з Італії. Саме там зафіксовано найбільший спалах коронавіруса в Європі. А учениця однієї зі шкіл нашого міста нещодавно приїхала з батьком із Мілану. У дівчинки виявили високу температуру, тому лікарі негайно вжили заходів. Аналіз підтвердив здогади лікарів, у дівчинки - грип. На коронавірус дитину не перевіряли. Підписуйтесь на нас в telegram - https://t.me/tv7mrpl #ТВ7 #ТV7 #Новини #Україна #Маріуполь Опубліковано Телеканал ТV7 Маріуполь Четвер, 5 березня 2020 р.

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