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05 березня 2020, 15:59 4

В Донецькій області сержант ЗСУ отримав 9 років за вбивство співслужбовця

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05 березня 2020, 15:59 4
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Жовтневий райсуд Маріуполя 4 березня засудив головного сержанта Збройних Сил України до 9 років позбавлення волі за умисне вбивство співслужбовця
Фото: pixabay.com
Жовтневий райсуд Маріуполя 4 березня засудив головного сержанта Збройних Сил України до 9 років позбавлення волі за умисне вбивство співслужбовця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Зокрема військовослужбовець обвинувачувався у тому, що, виконуючи службові обов’язки у районі проведення операції Об’єднаних сил, під час конфлікту здійснив постріл в свого співслужбовця, поранений помер на місці події.

Сторона захисту намагалась довести версію про необережне поводження зі зброєю, однак суддя підтримав позицію прокурора.


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