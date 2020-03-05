В Донецькій області сержант ЗСУ отримав 9 років за вбивство співслужбовця

Жовтневий райсуд Маріуполя 4 березня засудив головного сержанта Збройних Сил України до 9 років позбавлення волі за умисне вбивство співслужбовця

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Жовтневий райсуд Маріуполя 4 березня засудив головного сержанта Збройних Сил України до 9 років позбавлення волі за умисне вбивство співслужбовця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Зокрема військовослужбовець обвинувачувався у тому, що, виконуючи службові обов’язки у районі проведення операції Об’єднаних сил, під час конфлікту здійснив постріл в свого співслужбовця, поранений помер на місці події.

Сторона захисту намагалась довести версію про необережне поводження зі зброєю, однак суддя підтримав позицію прокурора.