В Донецкой области сержант ВСУ получил 9 лет за убийство сослуживца

Жовтневый райсуд Мариуполя 4 марта приговорил главного сержанта Вооруженных Сил Украины к 9 годам лишения свободы за умышленное убийство сослуживца

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Жовтневый райсуд Мариуполя 4 марта приговорил главного сержанта Вооруженных Сил Украины к 9 годам лишения свободы за умышленное убийство сослуживца

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

В частности военнослужащий обвинялся в том, что, выполняя служебные обязанности в районе проведения операции Объединенных сил, во время конфликта выстрелил в своего сослуживца, раненый скончался на месте происшествия.

Сторона защиты пыталась доказать версию о неосторожном обращении с оружием, однако судья поддержал позицию прокурора.