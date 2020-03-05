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05 березня 2020, 12:51 1

Бойовики атакували українські позиції із забороненого озброєння - ООС

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05 березня 2020, 12:51 1
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5 березня з 09.30 по 11.00 годину російські окупаційні війська в черговий раз атакували, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, позиції українських захисників поблизу Новотошківського, Оріхового та Авдіївки
Фото: ООС
5 березня з 09.30 по 11.00 годину російські окупаційні війська в черговий раз атакували, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, позиції українських захисників поблизу Новотошківського, Оріхового та Авдіївки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, по українським захисникам поблизу Новотошківського російські окупанти випустили 10 мін з 120-мм мінометів. Далі атакували українські позиції неподалік Оріхового з артилерійських систем калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм. Водночас з окупованого Спартака ворог вів вогонь по оборонцям Авдіївки з мінометів 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також застосував протитанковий ракетний комплекс.

"За підтвердженими даними, пропагандисти противника спланували акцію з дискредитації Об’єднаних сил, сподіваючись спровокувати українські підрозділи на масовану відповідь і отримати кадри для того, щоб у подальшому звинуватити українських захисників у порушенні Мінських домовленостей та обстрілі мирних населених пунктів. Ворожа провокація не вдалась. Натомість, українські захисники успішними точковими вогневими ударами, застосовуючи відповідне озброєння, завдали ураження по вогневим засобам противника та дали російським окупантам гідну відсіч”, - зазначили в ООС.


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