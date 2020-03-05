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05 марта 2020, 12:51 5

Боевики атаковали украинские позиции из запрещенного вооружения - ООС

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05 марта 2020, 12:51 5
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5 марта с 09.30 по 11.00 час российские оккупационные войска в очередной раз атаковали, применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностям, позиции украинских защитников вблизи Новотошковского, Орехового и Авдеевки
Фото: ООС
5 марта с 09.30 по 11.00 час российские оккупационные войска в очередной раз атаковали, применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностям, позиции украинских защитников вблизи Новотошковского, Орехового и Авдеевки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, по украинским защитникам вблизи Новотошковского российские оккупанты выпустили 10 мин из 120-мм минометов. Далее атаковали украинские позиции неподалеку Орехового из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм. В то же время из оккупированного Спартака враг вел огонь по защитникам Авдеевки из минометов 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также применил противотанковый ракетный комплекс.

"По подтвержденным данным, пропагандисты противника спланировали акцию по дискредитации Объединенных сил, надеясь спровоцировать украинские подразделения на массированную ответ и получить кадры для того, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в нарушении Минских договоренностей и обстреле мирных населенных пунктов. Вражеская провокация не удалась. Украинские защитники успешными точечными огневыми ударами, применяя соответствующее вооружение, нанесли поражение по огневым средствам противника и дали российским оккупантам достойный отпор", - отметили в ООС.


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