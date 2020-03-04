В Донецькій області на хабарництві попалися посадовці Держпродспоживслужби

3 березня правоохоронці викрили керівника одного з управлінь та головного спеціаліста Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області, які налагодили корупційний механізм видачі сертифікатів

Фото: Національна поліція

3 березня правоохоронці викрили керівника одного з управлінь та головного спеціаліста Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області, які налагодили корупційний механізм видачі сертифікатів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Посадовці вимагали і отримали від підприємця майже 25 тисяч гривень за безперешкодне надання сертифікату без проведення обстежень пшениці. Наразі вирішується питання про затримання посадовців. Відкрито кримінальне провадження.

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