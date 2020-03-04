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04 березня 2020, 13:41 6

В Донецькій області на хабарництві попалися посадовці Держпродспоживслужби

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04 березня 2020, 13:41 6
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3 березня правоохоронці викрили керівника одного з управлінь та головного спеціаліста Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області, які налагодили корупційний механізм видачі сертифікатів
Фото: Національна поліція
3 березня правоохоронці викрили керівника одного з управлінь та головного спеціаліста Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області, які налагодили корупційний механізм видачі сертифікатів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Посадовці вимагали і отримали від підприємця майже 25 тисяч гривень за безперешкодне надання сертифікату без проведення обстежень пшениці.

Наразі вирішується питання про затримання посадовців. Відкрито кримінальне провадження.


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