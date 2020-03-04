В Донецкой области на взяточничестве попались чиновники Госпродпотребслужбы

3 марта правоохранители разоблачили руководителя одного из управлений и главного специалиста Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области, которые наладили коррупционный механизм выдачи сертификатов

Фото: Национальная полиция

3 марта правоохранители разоблачили руководителя одного из управлений и главного специалиста Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области, которые наладили коррупционный механизм выдачи сертификатов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины. Чиновники требовали и получили от предпринимателя почти 25 тысяч гривен за беспрепятственное предоставление сертификата без проведения обследований пшеницы. Сейчас решается вопрос о задержании чиновников. Открыто уголовное производство.

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