Двох бойовиків "ДНР" відправили за грати
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, обидва бойовика - мешканці тимчасово окупованої Горлівки. Один з них приєднався до лав терористичного угруповання так званої "ДНР" після звільнення з виправної колонії. На "посаді" кулеметника бандформування він брав участь у бойових діях проти українських підрозділів в Донецькій та Луганській областях.
Інший фігурант справи після підготовки у тренувальному центрі бойовиків на тимчасово окупованій території Луганщини виконував обов’язки командира відділення одного з угруповань так званої "ДНР" в районі Горлівки та Дебальцевого.
Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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