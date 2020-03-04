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04 березня 2020, 10:12 4

Двох бойовиків "ДНР" відправили за грати

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04 березня 2020, 10:12 4
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Служба безпеки України повідомила про підозру двом учасникам незаконних збройних формувань, які раніше були затримані військовослужбовцями підрозділів операції Об’єднаних сил
Фото: СБУ
Служба безпеки України повідомила про підозру двом учасникам незаконних збройних формувань, які раніше були затримані військовослужбовцями підрозділів операції Об’єднаних сил

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, обидва бойовика - мешканці тимчасово окупованої Горлівки. Один з них приєднався до лав терористичного угруповання так званої "ДНР" після звільнення з виправної колонії. На "посаді" кулеметника бандформування він брав участь у бойових діях проти українських підрозділів в Донецькій та Луганській областях.

Інший фігурант справи після підготовки у тренувальному центрі бойовиків на тимчасово окупованій території Луганщини виконував обов’язки командира відділення одного з угруповань так званої "ДНР" в районі Горлівки та Дебальцевого.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


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