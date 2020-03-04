Двух боевиков "ДНР" отправили за решетку
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, оба боевика - жители временно оккупированной Горловки. Один из них присоединился к рядам террористической группировки так называемой "ДНР" после освобождения из исправительной колонии. На "должности" пулеметчика бандформирования он участвовал в боевых действиях против украинских подразделений в Донецкой и Луганской областях.
Другой после подготовки в тренировочном центре боевиков на временно оккупированной территории Луганской области исполнял обязанности командира отделения одной из группировок так называемой "ДНР" в районе Горловки и Дебальцево.
Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- 10:51 04 марта Под Киевом из-за тумана столкнулись 10 автомобилей
- 10:44 04 марта Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
- 10:41 04 марта В зоне ООС погиб военный из Черниговской области
- 10:38 04 марта Ректор "Житомирской политехники" Виктор Евдокимов может возглавить министерство образования
- 10:31 04 марта Во Львове задержали "атовца" с поддельным удостоверением участника боевых действий
- 10:25 04 марта В Одессе задержали серийного грабителя почтовых отделений
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука