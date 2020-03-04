Двух боевиков "ДНР" отправили за решетку

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум участникам незаконных вооруженных формирований, которые ранее были задержаны военнослужащими подразделений операции Объединенных сил

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум участникам незаконных вооруженных формирований, которые ранее были задержаны военнослужащими подразделений операции Объединенных сил

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, оба боевика - жители временно оккупированной Горловки. Один из них присоединился к рядам террористической группировки так называемой "ДНР" после освобождения из исправительной колонии. На "должности" пулеметчика бандформирования он участвовал в боевых действиях против украинских подразделений в Донецкой и Луганской областях.

Другой после подготовки в тренировочном центре боевиков на временно оккупированной территории Луганской области исполнял обязанности командира отделения одной из группировок так называемой "ДНР" в районе Горловки и Дебальцево.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.