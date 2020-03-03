В Донецькій області ексбойовик здався поліції
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Покровський відділ поліції Донецької області.
За словами колишнього бойовика, у серпні 2014 року після телефонної розмови із своїм товаришем він вирішив приєднатися до бійців незаконного збройного формування, в якому той служив і отримував нібито непогану зарплатню. Чоловік поїхав до окупованої Ясинуватої, розшукав там відділ міліції, керівництво якого і взяло його на службу до підрозділу "Восток". Через кілька днів його відвезли до Донецька, де видали "військову” форму, жетон, посвідчення та зброю і призначили на посаду стрілка. Та замість своїх обов’язків, новоспечений бойовик був водієм - на вантажній автівці розвозив продукти харчування й людей.
В січні 2016 року чоловік залишив свою "службу” і переїхав до Криму, а згодом – до Татарстану. У вересні 2019 року чоловік повернувся в Україну до батьків. Побоюючись відповідальності за службу в рядах НЗФ, колишній бойовик вів прихований спосіб життя, однак все ж таки прийшов у поліцію з зізнанням.
Відносно чоловіка авдіївські слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України.
Поліцейські нагадують, що згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України у випадку, якщо особа не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави незаконних збройних формувань та розповіла про це правоохоронцям, їй надається гарантований державою шанс на мирне життя без кримінальної відповідальності.
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