В Донецкой области экс-боевик сдался полиции

Житель Покровского района признался полиции, что почти полтора года "служил" в незаконном вооруженном формировании "Восток"

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Житель Покровского района признался полиции, что почти полтора года "служил" в незаконном вооруженном формировании "Восток"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Покровский отдел полиции Донецкой области.

По словам бывшего боевика, в августе 2014 года после телефонного разговора со своим товарищем он решил присоединиться к боевикам незаконного вооруженного формирования, в котором тот служил и получал якобы неплохую зарплату. Мужчина поехал в оккупированную Ясиноватую, разыскал там отдел милиции, руководство которого и приняло его на службу в подразделение "Восток". Через несколько дней его отвезли в Донецк, где выдали "военную" форму, жетон, удостоверение и оружие и назначили на должность стрелка. Но вместо своих обязанностей, новоиспеченный боевик был водителем - на грузовой машине развозил продукты питания и людей.

В январе 2016 года мужчина оставил свою "службу" и переехал в Крым, а впоследствии - в Татарстан. В сентябре 2019-го вернулся в Украину к родителям. Опасаясь ответственности за службу в рядах НЗФ, бывший боевик вел скрытый образ жизни, однако все же пришел в полицию с повинной.

В отношении мужчины авдеевские следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Полицейские напоминают, что согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины в случае, если лицо не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды незаконных вооруженных формирований и рассказало об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности.