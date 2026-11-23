Фото: полиция Днепропетровской области

Правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших поставки метадона в исправительную колонию на Днепропетровщине с помощью почтовых отправлений. Наркотики маскировали в продуктах питания, а затем сбывали среди осужденных

Об этом сообщили в полиции, передает RegioNews .

По данным следствия, незаконная схема действовала с 2025 года. Ее организовали двое мужчин, отбывавших наказание в исправительной колонии. По предварительному сговору, они наладили получение посылок с наркотическими веществами, скрытыми в различных продуктах питания.

В дальнейшем полученный метадон фигуранты сбывали другим осужденным.

Оперативники уголовного розыска поэтапно документировали деятельность группы и установили обстоятельства функционирования поставки наркотиков.

Кроме того, правоохранители задокументировали вероятную причастность к незаконному обороту наркотических средств еще двух человек - мужчины и женщины, действовавшие на территории Днепра.

20 ноября полицейские провели ряд санкционированных обысков. По их результатам 39- и 41-летним мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств.

Кроме того, 39-летнему подозреваемому дополнительно инкриминируют еще два эпизода по этой же статье.

По результатам операции правоохранителям и представителям учреждения исполнения наказаний удалось прекратить деятельность канала поставки наркотиков в колонию и предотвратить дальнейший сбыт метадона среди осужденных.

Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.