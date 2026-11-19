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В Днепропетровской области задержали мужчину. Он напал на бывшую жену и избил ее до тяжелых травм

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел по месту жительства женщины. Правоохранители выяснили, что ее бывший муж пришел в ее дом. Между ними произошла ссора. Тогда он несколько раз ударил ее ножом, после чего скрылся.

30-летнюю женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Ее 35-летний бывший муж задержан и сообщил о подозрении.

Напомним, что в поселке Квасилов Ровенского района 43-летний мужчина во время конфликта нанес ножевое ранение в шею своей 38-летней сожительнице, а также избил ее несовершеннолетнюю дочь. Пострадавшую с колото-резаной раной шеи, переломом руки и ссадинами лицо госпитализировали.