На реконструкции водопровода на Днепропетровщине присвоили более 129 млн грн: дело направили в суд

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НАБУ и САП направили в суд дело организованной преступной группы, участников которой обвиняют в завладении более 129 млн грн, выделенных на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровщины

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает RegioNews .

По данным следствия, деньги присвоили во время реконструкции водопровода в Каменском районе.

По версии следствия, в 2022-2023 годах участники схемы обеспечили победу подконтрольной компании в тендере и заключение договора с коммунальным предприятием на реконструкцию водопровода.

Бенефициарным владельцем общества был местный предприниматель, который, по данным правоохранителей, оказал влияние на руководителя коммунального предприятия. В то же время, он находился в розыске ФБР по подозрению в совершении имущественных преступлений.

Основную часть стоимости договора составляла закупка труб. По данным следствия, они были приобретены у производителя по рыночной цене через компанию-посредника, а затем перепроданы коммунальному предприятию со значительной наценкой.

В результате этого коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 129 млн грн.

В дальнейшем, по версии следствия, лидер организованной группы вместе с руководителем подконтрольной компании легализовали эти средства, переводя их на счета других связанных предприятий.

В январе 2025 года НАБУ и САП разоблачили организованную группу. В декабре того же года досудебное расследование было завершено, а теперь обвинительный акт направили в суд.

Напомним, что в Одесской области в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего председателя сельского совета Березовского района, подозреваемого в служебной халатности.