На Херсонщині через атаки дронів та артилерії РФ поранені четверо цивільних

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Упродовж 24 вересня російські війська атакували населені пункти Херсонської області ствольною артилерією та безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 внаслідок російських обстрілів поранення отримали четверо людей

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За даними слідства, двоє жителів Приозерного та один мешканець Херсона постраждали внаслідок атак російських дронів. Ще один житель обласного центру дістав травми після потрапляння в зону ураження російської артилерії.

Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, службовий і легковий автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за фактами воєнних злочинів за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини та наслідки російських атак.

Нагадаємо, що упродовж 22 вересня 2026 року російські військові атакували населені пункти Херсонської області реактивною та ствольною артилерією, а також безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 відомо про двох загиблих та сімох поранених.