У Дніпрі чоловік ударив опонента в обличчя: потерпілий упав та вдарився головою

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі під час конфлікту між двома чоловіками один з учасників ударив іншого кулаком в обличчя. Потерпілий втратив рівновагу, впав та вдарився головою, після чого його госпіталізували

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Поліцейські затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі.

22 вересня до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставили 41-річного мешканця міста з тілесними ушкодженнями. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що біля одного з будинків на проспекті Петра Калнишевського між двома чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Під час конфлікту один із них ударив іншого кулаком в обличчя.

Від удару потерпілий втратив рівновагу, впав на землю та вдарився головою.

Оперативники карного розшуку встановили місцеперебування 26-річного чоловіка. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Покрові на Дніпропетровщині слідчі завершили досудове розслідування щодо 45-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть його 88-річної тітки.