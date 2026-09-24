На Печерську орендар понад 21 рік не освоював землю та передав її в суборенду

Фото: Київська міська прокуратура

Печерська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з позовом про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки площею понад 9,43 га на Набережно-Печерській дорозі. Вартість землі становить понад 114 млн грн

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Йдеться, зокрема, про земельну ділянку під водною акваторією площею 5,29 га. За умовами договору Київська міська рада надала землю для будівництва зони відпочинку з громадським центром.

Однак, як зазначає прокуратура, за понад 21 рік орендар так і не розпочав будівельні роботи.

Під час огляду земельної ділянки правоохоронці не виявили на ній об’єктів нерухомості, будівельної техніки чи інших ознак проведення робіт. Натомість територія заросла чагарниками та деревами.

Крім того, частину орендованої землі товариство передало в суборенду без погодження з Київською міською радою, хоча така згода передбачена умовами договору.

Ще одним порушенням прокуратура називає систематичне недотримання орендарем умов договору щодо своєчасної та повної сплати орендної плати.

У зв’язку з виявленими порушеннями Печерська окружна прокуратура просить суд достроково розірвати договір оренди та повернути земельну ділянку.

Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження у справі за позовом прокурора. Розгляд справи триває.

Нангадаємо, що прокуратура Київської області у судовому порядку домоглася повернення у власність громади та держави земель загальною площею 6 га. Йдеться про 2 га земель водного фонду та 4 га земель лісогосподарського призначення, які, за встановленими судами обставинами, вибули з власності з порушенням вимог законодавства.