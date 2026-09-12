Фото: ДСНС

У ніч на 12 вересня ворожі війська здійснили чергову атаку на Житомирщину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок ворожого удару сталося загоряння на території одного з підприємств у Звягельському районі.

Рятувальники ліквідували пожежу.

Інформації про постраждалих та загиблих немає.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня російські війська здійснили майже 20 атак на чотири райони Дніпропетровщини. У Кривому Розі та Дніпрі через обстріли пошкоджені підприємства.