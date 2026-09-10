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В четвер, 10 вересня, російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами по житловому сектору на околиці Сум

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Внаслідок атаки постраждали 11 людей, серед яких троє дітей: дівчатка віком 8 і 17 років, а також 14-річний хлопець. Частині дорослих та дітям медики надають допомогу в лікарні.

Також очільник ОВА повідомив, що внаслідок повторної атаки на ТРЦ у Сумах постраждала жінка. Меддопомогу їй надали на місці.

Нагадаємо, вдень 10 вересня російські війська завдали удару по ТРЦ у середмісті Павлограда на Дніпропетровщині. Відомо про двох загиблих та 18 поранених.